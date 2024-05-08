В России появятся новинки Пекинского автосалона

Вскоре на российский рынок поступят интересные модели авто, презентованные в ходе Пекинского автосалона. В их числе — внедорожники Haval, а также последние модели таких производителей, как Omoda, Chery, Jaecoo, Jetour и прочих брендов из КНР.

Автолюбители уже заинтересовались представленными авто, имеющими актуальный дизайн, созданными по передовым технологиям и оснащенными по последнему слову техники. В частности, кроссовер Haval H9 второго поколения претендует на звание главной новинки на автомобильном рынке России. Машина имеет впечатляющие технические характеристики, современный дизайн и комфортабельный салон. Кроссовер представят в комплектации с разными типами двигателей — в частности, с бензиновым и дизельным, пишет newkhakasiya.online. Также в числе новинок, которые могут заинтересовать российских покупателей, –- внедорожник Jaecoo J7. Он снабжен гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбодвигатель и электромоторы. Модель сочетает в себе эффективность и мощность. Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 тоже может пополнить список лидеров в своем сегменте. Автомобиль прекрасно оснащен и имеет современный дизайн. Кроме того, у Chery появился суббренд Exlantix, производящий электромобили премиум-класса. Пилотной моделью проекта стал седан ES с мощным электродвигателем и впечатляющим запасом хода на одном заряде. Многочисленные авто, презентованные на Пекинском автосалоне, имеют высокое качество и отвечают запросам российских потребителей.