Супермаркет вместо истории. В Омске планируют разместить магазин в 116-летнем здании

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как стало известно Городу55, в историческом здании на улице Куйбышева, 48 планируют разместить сетевой супермаркет. Омичи обеспокоены, что пострадает фасад памятника архитектуры.
«Это преступление против молодого поколения. Простите меня за мое мнение, но это боль современных, прогрессивных людей, за которыми будущее. Это историческое, шикарное здание. Как же грустно», — поделилась жительница города.
По адресу располагается здание бывшего городского 4-классного начального училища 1908 года постройки. Ранее в нем находился музей «Искусство Омска». Город55 узнал в региональном минкульте, можно ли поменять фасад под коммерческие нужды.
«Изменение внешнего облика на объекте культурного наследия запрещено, не зависимо от его функционального использования, установка вывесок законом не запрещена, устанавливаются в соответствии с постановлением администрации города Омска от 7 мая 2019 года № 348-п», — сообщили в ведомстве.
Город55 также направил запрос в департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии. Отметим, что в здании в настоящее время продолжается реконструкция.