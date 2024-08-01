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Супермаркет

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Август
Россияне жалуются на опустевшие полки в продуктовых магазинах. Кто в этом виноват
1 августа, 10:01
Апрель
Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца
27 апреля, 04:49
В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей
19 апреля, 04:38
Март
Билет принес 5 млн. Житель Омской области выиграл крупный денежный приз в лотерею
29 марта, 03:03
Февраль
В Омске на Маркса за 84 млн продают арендный бизнес с супермаркетом «Магнит»
1 февраля, 05:42
Декабрь 2023
Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн
14 декабря 2023, 06:09
Ноябрь 2023
«Победа» — все. В ТЦ на Левобережье Омска скоро обещают открыть новый супермаркет
11 ноября 2023, 11:45
Крупный шопинг. Омичи за девять месяцев потратили в магазинах 342 млрд рублей
5 ноября 2023, 09:35
Сентябрь 2023
В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма
Инцидент произошел в магазине «Парфюм-Лидер» рядом с остановкой «КДЦ „Кристалл“».
21 сентября 2023, 06:38
С оборудованием и персоналом. В омских Нефтяниках продают супермаркет за 7,9 млн
21 сентября 2023, 05:11

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