В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в 2024 году.
Реконструкция продолжается в «Здании бывшего городского 4-классного начального училища» на улице Куйбышева, 48. Здание построено в 1908 году, ранее здесь располагался музей «Искусство Омска».
Также ремонту подлежит «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» на улице Некрасова, 1 (литера Ж). Здание построено в 1915–1916 годах.
Реконструкции в этом году подлежит административное здание на улице Красногвардейская, 63. Особняк построен в 1914 году.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске также началась реставрация фасада здания на Думской, 5, где находится кафе Govinda. К ремонту собственник приступил после судебного иска со стороны минкульта.