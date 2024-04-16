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Published Сегодня, 03:39

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В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году

16 апреля 2024, 03:39
Фото: 1MI
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Всего в списке четыре объекта.

В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в 2024 году.

Реконструкция продолжается в «Здании бывшего городского 4-классного начального училища» на улице Куйбышева, 48. Здание построено в 1908 году, ранее здесь располагался музей «Искусство Омска».

Также ремонту подлежит «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» на улице Некрасова, 1 (литера Ж). Здание построено в 1915–1916 годах.

Реконструкции в этом году подлежит административное здание на улице Красногвардейская, 63. Особняк построен в 1914 году.

Особняк на Красногвардейской огородили строительными лесамиОсобняк на Красногвардейской огородили строительными лесами
Особняк на Красногвардейской огородили строительными лесамиОсобняк на Красногвардейской огородили строительными лесами
Особняк на Красногвардейской огородили строительными лесами
Фото: Евгений Игишев / Город55

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске также началась реставрация фасада здания на Думской, 5, где находится кафе Govinda. К ремонту собственник приступил после судебного иска со стороны минкульта.

В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Памятник#Памятники архитектуры
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