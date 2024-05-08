Гендиректор Корпорации МСП оценил роль бизнеса в развитии экономики предложения

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К 2023 году доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, в общем объеме кредитования увеличилась до 21%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял всего лишь 10%, передает ria.ru.
Выступая 8 мая на мероприятии «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ в рамках дня национальных приоритетов, Исаевич отметил, что большинство (92%) выданных кредитов в прошлом году приходится на МСП. Количество самих кредитов для этого сектора увеличилось на 72%, что свидетельствует о масштабировании малого и среднего бизнеса.
По мнению Исаевича, за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была упрощена и автоматизирована. Примерно 30% кредитов для предприятий, способствующих формированию экономики предложения, обеспечены государственной поддержкой.
Для таких предприятий доступны льготные программы кредитования и гарантии Национальной гарантийной системы. Гарантии позволяют бизнесу получать финансирование без значительного залога, что помогает распределить риски между государством, бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.
Исаевич подчеркнул, что ключевую роль в развитии экономики предложения играют обрабатывающие производства, ИТ-компании, малые технологические компании и предприятия в сфере туризма. Они направлены на удовлетворение растущего внутреннего спроса, поэтому на них сосредотачиваются наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Также отмечается, что уже действуют отраслевые программы льготного кредитования, ориентированные на инвестиционные цели.
День национальных приоритетов посвящен перспективам развития различных сфер экономики, а также ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.