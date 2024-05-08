Гендиректор Корпорации МСП оценил роль бизнеса в развитии экономики предложения

Выступая 8 мая на мероприятии «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ в рамках дня национальных приоритетов, Исаевич отметил, что большинство (92%) выданных кредитов в прошлом году приходится на МСП. Количество самих кредитов для этого сектора увеличилось на 72%, что свидетельствует о масштабировании малого и среднего бизнеса.