Уже сегодня. Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ

Напомним, что традиционно президент едет на церемонию из рабочего кабинета в Первый корпус Кремля в Большой Кремлевский дворец. Он проходит по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принимает присягу. После этого глава государства выходит на Соборную площадь, где Президентский полк проходит торжественным маршем перед Верховным главнокомандующим.