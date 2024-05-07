Уже сегодня. Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:22
Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина на пятый срок в качестве президента Российской Федерации. Церемония начнется примерно в полдень по московскому времени.
По традиции в Большой Кремлевский дворец приглашается вся политическая элита нашей страны. После этого не менее интересным событием станет выбор премьер-министра и других министров.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, церемония инаугурации пройдет по уже известному протоколу, но с некоторыми изменениями. Какие именно это будут изменения, Кремль пока не раскрывает.
Напомним, что традиционно президент едет на церемонию из рабочего кабинета в Первый корпус Кремля в Большой Кремлевский дворец. Он проходит по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принимает присягу. После этого глава государства выходит на Соборную площадь, где Президентский полк проходит торжественным маршем перед Верховным главнокомандующим.