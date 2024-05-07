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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

иллюстрация

Уже сегодня. Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ

7 мая 2024, 06:18
Фото: Город55
иллюстрация

7 мая в Кремле состоится церемония инаугурации Владимира Путина

Владимир Путин в пятый раз займет пост президента России. Инаугурация начнется около полудня. Церемония будет проведена по стандартному протоколу, но с некоторыми особенностями.

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина на пятый срок в качестве президента Российской Федерации. Церемония начнется примерно в полдень по московскому времени.

По традиции в Большой Кремлевский дворец приглашается вся политическая элита нашей страны. После этого не менее интересным событием станет выбор премьер-министра и других министров.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, церемония инаугурации пройдет по уже известному протоколу, но с некоторыми изменениями. Какие именно это будут изменения, Кремль пока не раскрывает.

Напомним, что традиционно президент едет на церемонию из рабочего кабинета в Первый корпус Кремля в Большой Кремлевский дворец. Он проходит по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принимает присягу. После этого глава государства выходит на Соборную площадь, где Президентский полк проходит торжественным маршем перед Верховным главнокомандующим.

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