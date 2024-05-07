В омском министерстве региональной безопасности назначили первого замглавы

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В министерстве региональной безопасности назначили первого заместителя. Пост занял Дмитрий Гарнагин. Распоряжение накануне, 6 мая, подписал глава региона Виталий Хоценко.
«Назначить Гарнагина Дмитрия Владимировича первым заместителем министра региональной безопасности Омской области 7 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.
До назначения Гарнагин работал в министерстве начальником отдела надзора в области чрезвычайных ситуаций.
Первым заместителем министра региональной безопасности ранее являлся Александр Алгазин. Он уволился с должности в ноябре 2023 года.