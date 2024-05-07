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В омском министерстве региональной безопасности назначили первого замглавы

7 мая 2024, 08:22
Фото: 1MI
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Место было вакантно полгода.

В министерстве региональной безопасности назначили первого заместителя. Пост занял Дмитрий Гарнагин. Распоряжение накануне, 6 мая, подписал глава региона Виталий Хоценко.

«Назначить Гарнагина Дмитрия Владимировича первым заместителем министра региональной безопасности Омской области 7 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.

До назначения Гарнагин работал в министерстве начальником отдела надзора в области чрезвычайных ситуаций.

Первым заместителем министра региональной безопасности ранее являлся Александр Алгазин. Он уволился с должности в ноябре 2023 года.

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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Увольнение#Министерство#Заместитель#Министерство региональной безопасности#Александр Алгазин#Виталий Хоценко#Распоряжение#Чрезвычайные ситуации
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