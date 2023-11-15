Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В омском министерстве региональной безопасности со своего поста ушел первый замглавы

В омском министерстве региональной безопасности со своего поста ушел первый замглавы

15 ноября 2023, 04:46
Фото: Город55
Александр Алгазин пришел работать в ведомство в конце декабря прошлого года. Ранее он руководил муниципальными рынками.

В министерстве региональной безопасности ушел в отставку первый заместитель главы ведомства Александр Алгазин, сообщает издание «Коммерческие вести».

Увольнение Алгазина совпало с проверкой Контрольно-счетной палатой предыдущего места работы чиновника — МУП «Муниципальные рынки». Напомним, контролирующий орган нашел массу нарушений у муниципального предприятия. В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем».

Александр Алгазин занял пост первого заместителя министра в конце декабря 2022 года. Долгое время он служил в рядах МВД и даже возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа. Позже работал заместителем начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России. Муниципальными рынками Алгазин руководил с 2018 по 2022 годы.

В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Чиновник#Правительство#Министр#Александр Алгазин#Евгений Игишев#Областное правительство
Подпишитесь
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Вчера, 10:08
Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения «Единой России»
Сегодня, 02:20
Шок. В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
Сегодня, 05:56
«Битва» за землю. В торгах по аренде участков в Омске цены взлетели в десятки раз
Сегодня, 06:07
«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
Сегодня, 06:21