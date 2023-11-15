В омском министерстве региональной безопасности со своего поста ушел первый замглавы

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В министерстве региональной безопасности ушел в отставку первый заместитель главы ведомства Александр Алгазин, сообщает издание «Коммерческие вести».
Увольнение Алгазина совпало с проверкой Контрольно-счетной палатой предыдущего места работы чиновника — МУП «Муниципальные рынки». Напомним, контролирующий орган нашел массу нарушений у муниципального предприятия. В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем».
Александр Алгазин занял пост первого заместителя министра в конце декабря 2022 года. Долгое время он служил в рядах МВД и даже возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа. Позже работал заместителем начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России. Муниципальными рынками Алгазин руководил с 2018 по 2022 годы.