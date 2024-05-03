Эксперты рассказали, как можно сэкономить на содержании автомобиля

Подстаканники есть почти у всех моделей автомобилей, однако не все они удобны в эксплуатации. Чтобы стакан держался крепко, можно ставить его в ботинок, который регулируется шнурками. Вероятность того, что в таком «подстаканнике» чай прольется, минимальна. Однако использовать такой вариант лучше только при дальних поездках.