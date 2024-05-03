Эксперты рассказали, как можно сэкономить на содержании автомобиля

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Пасту нужно нанести на пластиковую крышку фары и через некоторое время смыть водой. Чтобы фары долго оставались чистыми и блестящими, можно обрабатывать их автомобильным воском или полиролем для мебели, пишет newkhakasiya.online.
Подстаканники есть почти у всех моделей автомобилей, однако не все они удобны в эксплуатации. Чтобы стакан держался крепко, можно ставить его в ботинок, который регулируется шнурками. Вероятность того, что в таком «подстаканнике» чай прольется, минимальна. Однако использовать такой вариант лучше только при дальних поездках.
Порой прикрепить ключ к новому кольцу достаточно мучительно. Чтобы не поцарапать и не надавить пальцы, можно раскрыть кольцо с помощью антистеплера.
У многих автомобилей есть такая полезная функция, как подогреватель сидений. Однако использовать ее можно не только по прямому назначению, но и для разогревания еды или предотвращения ее быстрого остывания.
Незначительные дефекты краски или царапины, полученные в результате аварии, можно закрашивать лаком для ногтей. Однако эксперты предупреждают, что вблизи такая «заплатка» все же будет заметна.