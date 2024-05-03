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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на содержании автомобиля

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на содержании автомобиля

3 мая 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Многие проблемы, касающиеся содержания автомобиля, можно решить с помощью смекалки и без лишних затрат. Эксперты поделились некоторыми хитростями для автомобилистов, желающих сэкономить.

Чистить фары зубной пастой

Пасту нужно нанести на пластиковую крышку фары и через некоторое время смыть водой. Чтобы фары долго оставались чистыми и блестящими, можно обрабатывать их автомобильным воском или полиролем для мебели, пишет newkhakasiya.online.

Креативный вариант подстаканника

Подстаканники есть почти у всех моделей автомобилей, однако не все они удобны в эксплуатации. Чтобы стакан держался крепко, можно ставить его в ботинок, который регулируется шнурками. Вероятность того, что в таком «подстаканнике» чай прольется, минимальна. Однако использовать такой вариант лучше только при дальних поездках.

Крепить ключи к кольцу антистеплером

Порой прикрепить ключ к новому кольцу достаточно мучительно. Чтобы не поцарапать и не надавить пальцы, можно раскрыть кольцо с помощью антистеплера.

Подогреватель сидений в качестве плиты

У многих автомобилей есть такая полезная функция, как подогреватель сидений. Однако использовать ее можно не только по прямому назначению, но и для разогревания еды или предотвращения ее быстрого остывания.

Замазывать царапины лаком для ногтей

Незначительные дефекты краски или царапины, полученные в результате аварии, можно закрашивать лаком для ногтей. Однако эксперты предупреждают, что вблизи такая «заплатка» все же будет заметна.

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