РЭО: В Курской области появится производство цинка из вторичных ресурсов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Этот проект осуществляется в рамках государственной программы по интеграции вторичных ресурсов в промышленное производство, которая является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Завод стоимостью свыше семи миллиардов рублей планирует начать работу с начала следующего года. В процессе эксплуатации на предприятии будет создано около 100 рабочих мест, пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, завод позволит использовать до 120 тысяч тонн вторичных ресурсов для производства вельц-оксида цинка. Этот материал широко применяется в различных отраслях, таких как черная и цветная металлургия, цементное производство.
Отмечается, что высококачественный вельц-оксид цинка, который планируют производить на новом заводе из цинкосодержащей пыли, является важным сырьем для производства цинка металлического — одного из видов цветных металлов, дефицит которого наблюдается в России.
Таким образом, проект поможет замкнуть круг потребления цинка: цинк будет превращаться в оцинкованный лист, а затем использоваться для производства автомобилей, бытовой техники, строительных материалов, пояснил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
При реализации проекта используется исключительно отечественное технологическое оборудование, инжиниринг — тоже полностью российский.