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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Пьянов играет в Авангарде под номером 45

Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»

18 апреля 2024, 03:55
Фото: ХК Авангард
Пьянов играет в Авангарде под номером 45
Об этом сообщил экс-наставник «ястребов» Боб Хартли в социальных сетях. В клубе информацию не комментируют.

Бывший тренер омского «Авангарда» Боб Хартли сегодня, 18 апреля, на своей странице ВКонтакте сообщил, что команду покидает нападающий Валентин Пьянов.

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Скриншот
Фото: ВКонтакте

Хартли отметил, что таким образом генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов исправляет ошибки подбора игроков. Также тренер сообщил, что клуб ведет переговоры с еще одним центральным форвардом-легионером.

32-летний Валентин Пьянов провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей. На его счету 46 заброшенных шайб и 49 результативных передач.

Город55 обратился за комментарием в пресс-служба хоккейного клуба.

«У Хартли нет социальных сетей. В остальном ничего не могу сказать. Слухи мы не комментируем», — рассказал пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий.

Отметим, что ранее на странице Боба Хартли появилась информация о том, что «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым. В клубе сообщили, что страница канадского тренера фейковая. Однако спустя три дня «Авангард» все же прекратил трудовые отношения с нападающим Куликовым.

Ранее Город55 сообщал, что со следующего сезона «Авангард» сможет заявлять в команду пять легионеров вместо трех. Такое решение принял в Федерации хоккея России.

Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Социальные сети#Тренер#Переговоры#Антон Курьянов
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