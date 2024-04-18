Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»

Отметим, что ранее на странице Боба Хартли появилась информация о том, что «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым. В клубе сообщили, что страница канадского тренера фейковая. Однако спустя три дня «Авангард» все же прекратил трудовые отношения с нападающим Куликовым.