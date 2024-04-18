Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Бывший тренер омского «Авангарда» Боб Хартли сегодня, 18 апреля, на своей странице ВКонтакте сообщил, что команду покидает нападающий Валентин Пьянов.
Хартли отметил, что таким образом генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов исправляет ошибки подбора игроков. Также тренер сообщил, что клуб ведет переговоры с еще одним центральным форвардом-легионером.
32-летний Валентин Пьянов провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей. На его счету 46 заброшенных шайб и 49 результативных передач.
Город55 обратился за комментарием в пресс-служба хоккейного клуба.
«У Хартли нет социальных сетей. В остальном ничего не могу сказать. Слухи мы не комментируем», — рассказал пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий.
Отметим, что ранее на странице Боба Хартли появилась информация о том, что «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым. В клубе сообщили, что страница канадского тренера фейковая. Однако спустя три дня «Авангард» все же прекратил трудовые отношения с нападающим Куликовым.
Ранее Город55 сообщал, что со следующего сезона «Авангард» сможет заявлять в команду пять легионеров вместо трех. Такое решение принял в Федерации хоккея России.