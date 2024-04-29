Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Омске на Левом берегу пострадала 52-летняя женщина. В какой-то момент на нее обрушился торговый павильон. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.
Это случилось вчера днем, 28 апреля. Торговую палатку поставили у дома на улице Ватутина, 3. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. От удара женщина не смогла удержаться на земле — ее в прямом смысле перекрутило в воздухе.
Все произошло очень быстро. На это сразу же среагировали прохожие, подбежав к пострадавшей. С травмами она уехала на скорой в больницу.
Соответствующая видеозапись появилась в соцсети. Сотрудники прокуратуры запустили по данному факту проверку. Они выяснят, законно ли была установлена эта палатка.