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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

иллюстрация

Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу

29 апреля 2024, 11:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омичку чуть не убила повалившаяся торговая палатка на Левом берегу

Прокуратура собирается выяснить, кто установил палатку и на основании каких документов.

В Омске на Левом берегу пострадала 52-летняя женщина. В какой-то момент на нее обрушился торговый павильон. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Это случилось вчера днем, 28 апреля. Торговую палатку поставили у дома на улице Ватутина, 3. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. От удара женщина не смогла удержаться на земле — ее в прямом смысле перекрутило в воздухе.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

Все произошло очень быстро. На это сразу же среагировали прохожие, подбежав к пострадавшей. С травмами она уехала на скорой в больницу.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсети. Сотрудники прокуратуры запустили по данному факту проверку. Они выяснят, законно ли была установлена эта палатка.

#Алина Ясинская#Омск
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