Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу

Это случилось вчера днем, 28 апреля. Торговую палатку поставили у дома на улице Ватутина, 3. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. От удара женщина не смогла удержаться на земле — ее в прямом смысле перекрутило в воздухе.