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Спецтехника

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2024
Зима наступила. Омские дорожники приступили к ликвидации последствий снегопада
В условиях ожидающихся снегопадов, дорожные службы вывели на дежурство десятки единиц снегоуборочной техники.
6 ноября, 10:23
Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей
Работы уже начались. Там выкопали траншею, в скором времени на место прибудет дополнительная спецтехника.
12 сентября, 08:30
В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей
28 августа, 13:38
К тушению возгорания на Омском НПЗ привлекли 16 единиц спецтехники
1 августа, 16:58
Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя
Департамент транспорта в очередной раз уменьшил длину маршрута трамвая №7 — ночные осадки затопили рельсовое полотно.
24 июля, 03:11
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
4 июля, 04:24
Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Специалисты ведомства заняты круглосуточным поддержанием стабильности дамбы, защищающей дорогу от «большой воды».
28 апреля, 11:50
Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы
27 апреля, 11:39
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
14 февраля, 02:54
Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом
В первую очередь дорожники очистили основные магистрали.
27 января, 04:37
2023
Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега
Планируется нанимать сезонных и постоянных работников, в том числе из районов области.
25 ноября 2023, 09:09
Не доплатил в казну. Директор омской строительной фирмы скрыл от налоговой 4,6 млн
Глава компании в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Имущество предприятия арестовано.
8 ноября 2023, 05:49
В «Омскэлектро» рассказали о современной лаборатории на колесах для экстренных работ
24 марта 2023, 06:07
Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег
Омич заснял работу дорожной службы. Горожане поделились в комментариях интересными предположениями о том, зачем спецтехника работала на чистой улице.
25 февраля 2023, 06:08

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