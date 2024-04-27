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Временная схема. В Омске из-за велогонки автобусы №3 поедут по измененному маршруту

27 апреля 2024, 03:34
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске 1 мая из-за велогонки изменится схема движения автобусов №3

Изменения потребовались из-за перекрытия сразу нескольких участков дорог на Левобережье.

В департаменте транспорта предупредили омичей о временном изменении схемы движения автобусного маршрута №3 (ул. Бархатовой — микрорайон «Входной»).

1 мая в Омске пройдет первенство по велосипедному спорту. Из-за этого в среду с 9.00 до 16.00 часов транспорт не сможет проехать по дублеру Лукашевича (от улицы Шаронова до проезда между «Лентой» и G-Drive Ареной), проезду между «Лентой» и «Ареной», между «Ареной» и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» до Шаронова и по улице Шаронова до дублера Лукашевича.

На время перекрытия дорог в схему движения автобусов №3 внесут корректировки.

Фото: Департамент транспорта администрации Омска

Ранее Город55 рассказывал о сокращении маршрутов сразу нескольких омских трамваев. В городе в вечернее время будут ремонтировать рельсовое полотно на улице Челюскинцев.

Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Велосипед#Схема движения
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