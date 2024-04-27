Временная схема. В Омске из-за велогонки автобусы №3 поедут по измененному маршруту

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В департаменте транспорта предупредили омичей о временном изменении схемы движения автобусного маршрута №3 (ул. Бархатовой — микрорайон «Входной»).
1 мая в Омске пройдет первенство по велосипедному спорту. Из-за этого в среду с 9.00 до 16.00 часов транспорт не сможет проехать по дублеру Лукашевича (от улицы Шаронова до проезда между «Лентой» и G-Drive Ареной), проезду между «Лентой» и «Ареной», между «Ареной» и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» до Шаронова и по улице Шаронова до дублера Лукашевича.
На время перекрытия дорог в схему движения автобусов №3 внесут корректировки.
Ранее Город55 рассказывал о сокращении маршрутов сразу нескольких омских трамваев. В городе в вечернее время будут ремонтировать рельсовое полотно на улице Челюскинцев.