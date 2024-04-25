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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:23

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Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев

25 апреля 2024, 08:16
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-центр администрации города Омска
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Омские трамваи запустят по сокращённому маршруту из-за ремонта полотна

Пассажиры последних рейсов рискуют не добраться до нужной остановки.

Пресс-служба городской администрации сообщила о начале ремонта рельсового полотна на улице Челюскинцев — в связи с чем в вечернее время изменится маршрут трамваев №1, №4 и №7.

Как сообщается, ремонт затронет участок от 5-й Северной улицы до 8-й Восточной — из-за этого обозначенные маршруты в направлении Амурского поселка не пойдут дальше остановки «Улица 11-я Ремесленная». Все работы будут проводить по ночам — с 25 на 26 апреля и со 2 на 3 мая: с 20:30 часов вечера и до 5:30 утра. Отметим, что трамвайные маршруты функционируют до 22 часов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о запуске в Омске сразу трех новых автобусных маршрутов:

Появились номера. В омских Нефтяниках запустят сразу три новых маршрута
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#Илья Скобин#Транспорт#Ремонт#Омск#Пассажиры#Маршруты#Трамваи
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