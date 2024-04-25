Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев

Как сообщается, ремонт затронет участок от 5-й Северной улицы до 8-й Восточной — из-за этого обозначенные маршруты в направлении Амурского поселка не пойдут дальше остановки «Улица 11-я Ремесленная». Все работы будут проводить по ночам — с 25 на 26 апреля и со 2 на 3 мая: с 20:30 часов вечера и до 5:30 утра. Отметим, что трамвайные маршруты функционируют до 22 часов.