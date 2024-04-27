Ортопед Винокурова: лечение косолапости у детей нужно начинать с первых дней жизни

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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По ее словам, если ничего не делать, то когда ребенок начнет ходить, у него могут возникнуть артрозы и артриты в суставах стопы. Также возможно появление болевого синдрома. Лечение косолапости проводится в три этапа, причем самое важное — начинать его с первых дней жизни, пишут «Известия».
До пяти лет ребенок, который успешно прошел лечение, должен регулярно обследоваться у врача-ортопеда. После исправления косолапости методом Понсети, стопы ребенка становятся такими же функциональными, как у здоровых детей.