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Ортопед Винокурова: лечение косолапости у детей нужно начинать с первых дней жизни

27 апреля 2024, 14:58
Врач травматолог-ортопед Анна Винокурова подчеркнула, что косолапость у детей обязательно нужно лечить, так как это вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

По ее словам, если ничего не делать, то когда ребенок начнет ходить, у него могут возникнуть артрозы и артриты в суставах стопы. Также возможно появление болевого синдрома. Лечение косолапости проводится в три этапа, причем самое важное — начинать его с первых дней жизни, пишут «Известия».

До пяти лет ребенок, который успешно прошел лечение, должен регулярно обследоваться у врача-ортопеда. После исправления косолапости методом Понсети, стопы ребенка становятся такими же функциональными, как у здоровых детей.

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