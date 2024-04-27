Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы

Департамент транспорта городской администрации предупредил омичей о краткосрочном перекрытии движения по Заозерной и 8-й Заозерной улицам. Как сообщается, ограничение введут уже сегодня, 27 апреля, в 23:00 — эта мера необходима для безопасной и эффективной работы спецтехники на участке от 7-й до 9-й заозерной улицы.