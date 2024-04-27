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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

иллюстрация

Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы

27 апреля 2024, 11:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске запланировали перекрытие сразу двух улиц Советского округа

Путь перекроют всем видам транспорта, но — ненадолго.

Департамент транспорта городской администрации предупредил омичей о краткосрочном перекрытии движения по Заозерной и 8-й Заозерной улицам. Как сообщается, ограничение введут уже сегодня, 27 апреля, в 23:00 — эта мера необходима для безопасной и эффективной работы спецтехники на участке от 7-й до 9-й заозерной улицы.

Все работы обещают завершить максимально оперативно — за 30 минут. Как отмечается в сообщении, запланирован демонтаж опор линии электропередачи.

Схема перекрытия движенияСхема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Фото: Департамент транспорта администрации города Омска

Напомним, ранее Город55 сообщал о запрете на движение общественного транспорта по 6-й Шинной улице — сегодня это ограничение уже отменили.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Демонтаж#Новости#Перекрытие#Ограничение#Спецтехника#Движение#Улицы
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