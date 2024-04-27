Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

«Эксперт РА» повысил Новикомбанку рейтинг до ruAA- со стабильным прогнозом

«Эксперт РА» повысил Новикомбанку рейтинг до ruAA- со стабильным прогнозом

27 апреля 2024, 06:47
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на одну ступень выше — до уровня ruAA- со стабильным прогнозом. По оценке агентства, опорный банк «Ростеха» демонстрирует стабильно высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости.

До этого у кредитной организации действовал рейтинг ruA+.

В отчете эксперты агентства указали, что росту рейтинга способствовали укрепление позиций по капиталу и ликвидности, улучшение диверсификации активов и обязательств, а также снижение концентрации на отдельных клиентах вследствие расширения клиентской базы банка за счет крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.

Важным позитивным фактором стало кредитование заемщиков с высоким кредитным качеством, а также роль кредитной организации в финансировании стратегических предприятий.

Как отмечается, Новикомбанк обеспечивает финансовую поддержку предприятий следующих отраслей: авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Банк также поддерживает реализацию крупных программ по развитию промышленных производств, новых технологий и продуктов.

Более того, аналитики учли и уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками, которые соответствуют масштабам деятельности организации и поставленным перед ним стратегическим задачам.

Данное рейтинговое действие со стороны ведущих российских рейтинговых агентств в отношении Новикомбанка является уже четвертым за последние 10 месяцев. Об этом рассказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш» России Елена Георгиева.

По ее словам, эти действия подтверждают правильность выбранной стратегии главного акционера — госкорпорации «Ростех». Она добавила, что за последние годы банк уверенно справлялся с волатильностью и беспрецедентными вызовами.

Председатель правления Новикомбанка, помимо этого, отметила, что организация активно кредитует российский инженерный корпус, а также с запасом выполняет требования по наращиванию капитала и обеспечению выплат дивидендов акционерам, которые в дальнейшем направляются на обновление отечественной промышленности.

Подпишитесь
Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка
Сегодня, 07:12
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Вчера, 21:51
Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»
Сегодня, 05:22
Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока
Сегодня, 06:59
Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца
Сегодня, 04:49
Жутко воняет химией. В Омской области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:19
"