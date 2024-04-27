«Эксперт РА» повысил Новикомбанку рейтинг до ruAA- со стабильным прогнозом

В отчете эксперты агентства указали, что росту рейтинга способствовали укрепление позиций по капиталу и ликвидности, улучшение диверсификации активов и обязательств, а также снижение концентрации на отдельных клиентах вследствие расширения клиентской базы банка за счет крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.