«Эксперт РА» повысил Новикомбанку рейтинг до ruAA- со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
До этого у кредитной организации действовал рейтинг ruA+.
В отчете эксперты агентства указали, что росту рейтинга способствовали укрепление позиций по капиталу и ликвидности, улучшение диверсификации активов и обязательств, а также снижение концентрации на отдельных клиентах вследствие расширения клиентской базы банка за счет крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.
Важным позитивным фактором стало кредитование заемщиков с высоким кредитным качеством, а также роль кредитной организации в финансировании стратегических предприятий.
Как отмечается, Новикомбанк обеспечивает финансовую поддержку предприятий следующих отраслей: авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Банк также поддерживает реализацию крупных программ по развитию промышленных производств, новых технологий и продуктов.
Более того, аналитики учли и уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками, которые соответствуют масштабам деятельности организации и поставленным перед ним стратегическим задачам.
Данное рейтинговое действие со стороны ведущих российских рейтинговых агентств в отношении Новикомбанка является уже четвертым за последние 10 месяцев. Об этом рассказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш» России Елена Георгиева.
По ее словам, эти действия подтверждают правильность выбранной стратегии главного акционера — госкорпорации «Ростех». Она добавила, что за последние годы банк уверенно справлялся с волатильностью и беспрецедентными вызовами.
Председатель правления Новикомбанка, помимо этого, отметила, что организация активно кредитует российский инженерный корпус, а также с запасом выполняет требования по наращиванию капитала и обеспечению выплат дивидендов акционерам, которые в дальнейшем направляются на обновление отечественной промышленности.