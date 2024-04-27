АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало теплицы в Челябинске на 945 млн рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
ООО Агрокомплекс «Чурилово» — один из самых крупных на Урале тепличный комбинат, оснащенный современным технологичным оборудованием. Агрокомплекс расположен в г. Челябинске и входит в Группу компаний «РОСТ», которая является лидером производства овощей закрытого грунта на рынке РФ.
Согласно договору нежилые помещения, здания тепличных комплексов комбината и оборудование в них, застрахованы от пожара, стихийных бедствий, механических повреждений, повреждений водой, противоправных действий третьих лиц, падению летательных аппаратов и иных рисков.