АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало теплицы в Челябинске на 945 млн рублей

ООО Агрокомплекс «Чурилово» — один из самых крупных на Урале тепличный комбинат, оснащенный современным технологичным оборудованием. Агрокомплекс расположен в г. Челябинске и входит в Группу компаний «РОСТ», которая является лидером производства овощей закрытого грунта на рынке РФ.