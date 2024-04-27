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АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало теплицы в Челябинске на 945 млн рублей

АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало теплицы в Челябинске на 945 млн рублей

27 апреля 2024, 11:48
Фото: freepik
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». . erid: LjN8K5hdU
АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало здания тепличных комплексов ООО Агрокомплекс «Чурилово» на сумму 945 млн рублей.

ООО Агрокомплекс «Чурилово» — один из самых крупных на Урале тепличный комбинат, оснащенный современным технологичным оборудованием. Агрокомплекс расположен в г. Челябинске и входит в Группу компаний «РОСТ», которая является лидером производства овощей закрытого грунта на рынке РФ.

Согласно договору нежилые помещения, здания тепличных комплексов комбината и оборудование в них, застрахованы от пожара, стихийных бедствий, механических повреждений, повреждений водой, противоправных действий третьих лиц, падению летательных аппаратов и иных рисков.

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