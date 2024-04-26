В России стартовали заказы на новый гибридный кроссовер LiXiang

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями с общей мощностью 408 л. с. и крутящим моментом 529 Нм, а также 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, который работает как генератор и увеличивает запас хода. Батарея ёмкостью 36,8 кВт/ч позволяет проехать на электричестве до 212 км, а с помощью двигателя на бензине — до 1390 км. Ускорение до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.