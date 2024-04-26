В России стартовали заказы на новый гибридный кроссовер LiXiang

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Кроссовер LiXiang L6 привлекает внимание своими компактными размерами: длина составляет 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, а колесная база — 2920 мм. Вместительный багажник объемом 1923 литра также является одним из преимуществ этой модели. В Китае стартовая цена на автомобиль составляет 249 800 юаней, что примерно равно 3,2 миллионам рублей. В России цены на эту модель варьируются от 4,95 до 6,1 миллиона рублей в зависимости от региона и продавца, пишет runews24.ru.
Автомобиль оснащен двумя электродвигателями с общей мощностью 408 л. с. и крутящим моментом 529 Нм, а также 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, который работает как генератор и увеличивает запас хода. Батарея ёмкостью 36,8 кВт/ч позволяет проехать на электричестве до 212 км, а с помощью двигателя на бензине — до 1390 км. Ускорение до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Базовая комплектация для российского рынка включает адаптивную подвеску, трёхзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и массажем, а также мультимедийную систему с тремя экранами. В качестве дополнительных опций предлагается панорамная крыша, круговые видеокамеры и система автоматической парковки. Более дорогие версии модели оснащены продвинутыми системами помощи водителю, включая лидар, 11 камер и 12 радаров.