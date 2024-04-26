Слушатели «Онлайн-школы по агрострахованию» АО СК «РСХБ-Страхование» — студенты ЛГАУ

Проект стартовал в конце 2023 года и вначале был ориентирован на студентов РГАУ-МСХА. Уникальность образовательной программы с возможностью получать знания от опытных специалистов, работающих в системе агрострахования, доступный и удобный формат занятий вызвали большой интерес не только среди студентов Тимирязевской академии. В том числе проректор по научной работе Луганского ГАУ Александр Худолей выразил глубокую заинтересованность в участии в проекте студентов экономического профиля.



Сегодня в образовательном проекте принимают участие более 300 студентов. Будущие специалисты проявляют активный интерес к страховой отрасли. Участие в проекте помогает углубить теоретические знания и изучить опыт лучших практик в области агрострахования.



Лекции проходят в онлайн-формате. Их проводят ведущие специалисты страховой отрасли. 18 апреля состоялась третья по счету лекция — «Особенности агрострахования», которую провел Управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование» Евгений Храбсков, бывший выпускник МСХА им. К. А. Тимирязева.