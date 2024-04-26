РЭО: До конца 2024 года в Крыму завершится строительство двух экотехнопарков

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В ходе делового визита делегация РЭО приняла участие во встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах. Оба эти объекта уже находятся на этапе монтажа оборудования. По плану предприятия будут полностью готовы к запуску в третьем квартале текущего года и введены в эксплуатацию к концу осени 2024 года. Общая производственная мощность обработки на предприятиях экотехнопарков составит 700 тысяч отходов в год. Ожидается, что запуск данных объектов приведет к созданию в регионе пятисот новых рабочих мест, пишет 56orb.ru.
На встрече Денис Буцаев также поделился планами, связанными с запуском еще одного экотехнопарка — в Ленинском районе Крыма. Он будет введен в эксплуатацию в 2025 году. При работе всех трех экотехнопарков регион сможет на пять лет раньше достичь целей по обработке 100 процентов отходов и сокращению объема захоронения ТКО на 50 процентов. Такие показатели установлены в рамках национального проекта «Экология».
Напомним: Российский экологический оператор был основан по указу президента РФ от 14 января 2019 года с целью развития системы обращения с ТКО в России. В рамках национального проекта «Экология» все субъекты страны должны достичь до 2030 года сортировки 100 процентов отходов и сократить объем отходов, отправляемых на мусорные полигоны, на 50 процентов. Эти цели могут быть достигнуты только при условии формирования в государстве экономики замкнутого цикла.