Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

РЭО: До конца 2024 года в Крыму завершится строительство двух экотехнопарков

РЭО: До конца 2024 года в Крыму завершится строительство двух экотехнопарков

26 апреля 2024, 11:18
Фото: reo.ru
Делегация Российского экологического оператора, возглавляемая генеральным директором компании Денисом Буцаевым, совершила рабочую поездку на строящиеся в Республике Крым объекты обращения с отходами. Предполагается, что запуск новых предприятий к концу 2024 года позволит создать 500 рабочих мест.

В ходе делового визита делегация РЭО приняла участие во встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах. Оба эти объекта уже находятся на этапе монтажа оборудования. По плану предприятия будут полностью готовы к запуску в третьем квартале текущего года и введены в эксплуатацию к концу осени 2024 года. Общая производственная мощность обработки на предприятиях экотехнопарков составит 700 тысяч отходов в год. Ожидается, что запуск данных объектов приведет к созданию в регионе пятисот новых рабочих мест, пишет 56orb.ru.

На встрече Денис Буцаев также поделился планами, связанными с запуском еще одного экотехнопарка — в Ленинском районе Крыма. Он будет введен в эксплуатацию в 2025 году. При работе всех трех экотехнопарков регион сможет на пять лет раньше достичь целей по обработке 100 процентов отходов и сокращению объема захоронения ТКО на 50 процентов. Такие показатели установлены в рамках национального проекта «Экология».

Напомним: Российский экологический оператор был основан по указу президента РФ от 14 января 2019 года с целью развития системы обращения с ТКО в России. В рамках национального проекта «Экология» все субъекты страны должны достичь до 2030 года сортировки 100 процентов отходов и сократить объем отходов, отправляемых на мусорные полигоны, на 50 процентов. Эти цели могут быть достигнуты только при условии формирования в государстве экономики замкнутого цикла.

#Общество
Подпишитесь
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
Сегодня, 07:22
В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
Сегодня, 04:55
На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
Сегодня, 05:26
Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные
Сегодня, 10:43
11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку
Сегодня, 10:12
Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка
Сегодня, 08:33
"