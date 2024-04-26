РЭО: До конца 2024 года в Крыму завершится строительство двух экотехнопарков

В ходе делового визита делегация РЭО приняла участие во встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах. Оба эти объекта уже находятся на этапе монтажа оборудования. По плану предприятия будут полностью готовы к запуску в третьем квартале текущего года и введены в эксплуатацию к концу осени 2024 года. Общая производственная мощность обработки на предприятиях экотехнопарков составит 700 тысяч отходов в год. Ожидается, что запуск данных объектов приведет к созданию в регионе пятисот новых рабочих мест, пишет 56orb.ru.