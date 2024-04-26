Открытие жизни: станет ли Сатурн второй Землей

Ученые отмечают, что это не является окончательным доказательством существования внеземной жизни. В настоящее время они ищут следы бактерий на спутнике Энцелад, но признают, что жизнь может быть обнаружена на другой планете. Поэтому в 2024 году аппарат будет отправлен к спутнику Юпитера — Европе — для анализа пыли.