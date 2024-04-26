Открытие жизни: станет ли Сатурн второй Землей

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Один из наиболее интересующих спутников — Энцелад — привлек особое внимание ученых. Под его поверхностью был обнаружен океан, который был раскрыт благодаря гейзерам, выбрасывающим лед и газ. Анализатор пыли подтвердил наличие хлорида натрия в химическом составе воды, что является ключевым компонентом морской воды на Земле, пишет sovainfo.ru.
В 2023 году был обнаружен углерод и фосфат, химическое соединение, которое ранее не встречалось на других планетах. Фосфат является важной частью ДНК, что делает это открытие еще более значимым.
Ученые отмечают, что это не является окончательным доказательством существования внеземной жизни. В настоящее время они ищут следы бактерий на спутнике Энцелад, но признают, что жизнь может быть обнаружена на другой планете. Поэтому в 2024 году аппарат будет отправлен к спутнику Юпитера — Европе — для анализа пыли.