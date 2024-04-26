«Норникель» вошел в число победителей премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Оценку лидеров бизнеса жюри проводило на основе комплексной программы по ряду значимых показателей: экономических, экологических и социальных. Учитывался и вклад компании в решение общественно значимых задач. Об этом пишет prmira.ru.
Решение участвовать в премии 2024 года приняли 44 компании. Оценка их деятельности проводилась в рамках трех этапов. До финала по общей сумме полученных баллов были допущены 14 компаний.
Премией «Лидеры ответственного бизнеса» в разных номинациях были отмечены «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и другие.
«Норникель» всегда ориентировался на социально устойчивое развитие, это даже стало частью ДНК компании, заявила старший вице-президент компании Лариса Зелькова, которая получила награду. Она также рассказала об экопроекте, который в настоящее время реализуется в Норильске, — «Серной программе». По ее словам, в городе активно идет реновация, а также реализуются многие иные инициативы социального характера. Лариса Зелькова отметила, что те мероприятия, которые компания намерена реализовать в ближайшие десять лет, повлияют на стандарты социально устойчивого развития РФ и обозначат ориентиры для желающих последовать примеру «Норникеля».
Как отмечается, все три программы, представленные «Норникелем», получили самую высокую оценку жюри. В их числе программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности», а также программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».
Успех на годы вперед может гарантировать только такой бизнес, который заботится о своих сотрудниках, трудовых коллективах, помогает им повышать профессионализм, платит достойную зарплату, обеспечивает соцпакет, отметил президент РФ Владимир Путин, комментируя награждение номинантов. По его словам, от этих мер зависит благополучие граждан, их семей, детей, а также будущее государства.
Президент поздравил победителей и поблагодарил менеджмент соответствующих компаний. Он выразил уверенность, что их накопленные позитивный опыт и социальные проекты станут примером для всего отечественного бизнеса, поэтому подобных инициатив, востребованных населением, станет еще больше.