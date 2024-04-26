«Норникель» вошел в число победителей премии «Лидеры ответственного бизнеса»

«Норникель» всегда ориентировался на социально устойчивое развитие, это даже стало частью ДНК компании, заявила старший вице-президент компании Лариса Зелькова, которая получила награду. Она также рассказала об экопроекте, который в настоящее время реализуется в Норильске, — «Серной программе». По ее словам, в городе активно идет реновация, а также реализуются многие иные инициативы социального характера. Лариса Зелькова отметила, что те мероприятия, которые компания намерена реализовать в ближайшие десять лет, повлияют на стандарты социально устойчивого развития РФ и обозначат ориентиры для желающих последовать примеру «Норникеля».