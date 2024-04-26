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Негде жить: Многодетная мать из Саратовской области попросила помощи у президента

26 апреля 2024, 11:40
Многодетная мать из Саратовской области Альбина Громова, которая потеряла жилье из-за пожара, осталась без помощи как от местных властей, так и от региональных чиновников.

После пожара Альбина с пятью детьми оказались на улице. Местный депутат предоставил им временное жилье. Затем семье пришлось жить в сарае для скотины, а потом — в вагончике. Наконец, они построили времянку на участке со сгоревшим домом, пишет ИА «Взгляд-инфо».

За почти два года Альбине удалось лишь залить фундамент для будущего дома. Она также рассказала, что ее супруг не вынес бремени и ушел из семьи до пожара после рождения младших близняшек.

Сейчас семья Громовой стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Помещение, в котором они живут, не пригодно для проживания. У них нет даже кроватей.

Месяц назад Альбина обратилась к губернатору Роману Бусаргину с открытым письмом. Она рассказала о своей сложной ситуации после пожара, который произошел в мае 2022 года.

Альбина не получила помощи от чиновников и решила обратиться к главе региона. В ответ она получала похожие отписки о невозможности предоставления жилья вне очереди, а также несколько вариантов непригодного жилья.

Из-за сложившейся ситуации она обратилась за помощью в Москву — в приемную президента РФ Владимира Путина. Помог туда добраться её брат.

В приемной президента Альбина передала письменное обращение и объяснила свою ситуацию устно. Сотрудник приемной Владимира Путина сразу, во время её визита, позвонил в облправительство для решения вопроса о жилье для многодетной матери.

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