Как поменять профессию после 40 и не пожалеть?

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Кризис среднего возраста — состояние, которое человек переживает ближе к 40 годам. Для этого периода характерны вопросы: «Чего я достиг?» и «Правильно ли была выбрана работа?». Именно это одна из ключевых причин смены профессии в такие годы. При этом многие боятся потерпеть неудачу, пишет newia.ru.
Специалисты считают, что задуматься о подобных переменах стоит, если работа перестала приносить удовольствие, вызывает депрессию или апатию. Также причинами могут быть нехватка денег или отсутствие свободного времени. Наконец, есть люди, которые уперлись в так называемый стеклянный потолок, хотя чувствуют в себе силы для дальнейшего роста. При этом недавние исследования показывают, что работодатели охотно рассматривают людей в зрелом возрасте, если они доказывают свою компетенцию.
Для начала важно определиться, чем заниматься. У зрелых людей нет преимущества молодости, когда можно 5 лет проработать на одной работе, потом 3 на другой, а если не понравится, искать третью. Поэтому следует всё взвесить и тщательно подойти к выбору.
Затем нужно изучить рынок на предмет востребованности ваших навыков. Следует познакомиться с онлайн-курсами, прослушать несколько вебинаров. Если это востребованная профессия и к ней есть интерес, то стоит попробовать.