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Published Сегодня, 07:57

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Как поменять профессию после 40 и не пожалеть?

Как поменять профессию после 40 и не пожалеть?

26 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
В современном мире люди, возраст которых перевалил за 40 лет, всё чаще меняют профессию. Стоит ли пробовать и как это сделать с минимальными потерями?

Кризис среднего возраста — состояние, которое человек переживает ближе к 40 годам. Для этого периода характерны вопросы: «Чего я достиг?» и «Правильно ли была выбрана работа?». Именно это одна из ключевых причин смены профессии в такие годы. При этом многие боятся потерпеть неудачу, пишет newia.ru.

Специалисты считают, что задуматься о подобных переменах стоит, если работа перестала приносить удовольствие, вызывает депрессию или апатию. Также причинами могут быть нехватка денег или отсутствие свободного времени. Наконец, есть люди, которые уперлись в так называемый стеклянный потолок, хотя чувствуют в себе силы для дальнейшего роста. При этом недавние исследования показывают, что работодатели охотно рассматривают людей в зрелом возрасте, если они доказывают свою компетенцию.

Что нужно для смены профессии в таком возрасте?

Для начала важно определиться, чем заниматься. У зрелых людей нет преимущества молодости, когда можно 5 лет проработать на одной работе, потом 3 на другой, а если не понравится, искать третью. Поэтому следует всё взвесить и тщательно подойти к выбору.

Затем нужно изучить рынок на предмет востребованности ваших навыков. Следует познакомиться с онлайн-курсами, прослушать несколько вебинаров. Если это востребованная профессия и к ней есть интерес, то стоит попробовать.

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