Как поменять профессию после 40 и не пожалеть?

Специалисты считают, что задуматься о подобных переменах стоит, если работа перестала приносить удовольствие, вызывает депрессию или апатию. Также причинами могут быть нехватка денег или отсутствие свободного времени. Наконец, есть люди, которые уперлись в так называемый стеклянный потолок, хотя чувствуют в себе силы для дальнейшего роста. При этом недавние исследования показывают, что работодатели охотно рассматривают людей в зрелом возрасте, если они доказывают свою компетенцию.