Жительница Южной Кореи влюбилась в «Илона Маска» и отдала ему $50000

Женщина признается, что сначала она не верила, что на самом деле общается с известным миллиардером. Она была его поклонницей и следила за его жизнью, так что прочитала его биографию. Но потом «Илон Маск» начал рассказывать ей очень личные подробности о своих детях и о том, как он каждый день летает на вертолете на работу. Он признался, что среди своих поклонников он редко общается, но с ней у него было что-то особенное, пишет runews24.ru.