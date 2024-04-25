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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Жительница Южной Кореи влюбилась в «Илона Маска» и отдала ему $50000

25 апреля 2024, 19:03
В июле 2023 года, на одной из популярных социальных сетей, южнокорейская женщина под ником «Илон Маск» получила заявку в друзья от мужчины, который утверждал, что он сам Илон Маск. Женщина начала общаться с ним и постепенно они стали друзьями.

Женщина признается, что сначала она не верила, что на самом деле общается с известным миллиардером. Она была его поклонницей и следила за его жизнью, так что прочитала его биографию. Но потом «Илон Маск» начал рассказывать ей очень личные подробности о своих детях и о том, как он каждый день летает на вертолете на работу. Он признался, что среди своих поклонников он редко общается, но с ней у него было что-то особенное, пишет runews24.ru.

Кроме переписки, фальшивый «Илон Маск» начал звонить женщине и даже использовал видеосвязь. Возможно, он использовал технологию дипфейка, чтобы создать иллюзию.

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