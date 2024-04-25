Выплескивание эмоций — не лучший способ побороть гнев

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Нередко такое поведение может только усилить гнев.
Жаловаться на кого-то или что-то — очень распространённое желание. Наорал руководитель, нахамил таксист, нелады с любимыми — рука сама тянется к смартфону, поделиться с другом или рассказать коллеге у кулера. В то же время, по мнению специалистов, это едва ли поможет снять раздражение. Есть другие способы, пишет newkhakasiya.online.
Откуда берётся гнев?
Психологи считают, что гнев — это наследие первобытных времён, когда от реакции «бей или беги» буквально зависела жизнь. Гнев — это один из способов защиты. Когда человек испытывает гнев, префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональное мышление, практически отключается. Также учащается сердцебиение и повышается давление. Включаются рефлексы. При этом ряд исследователей считает, что гнев может быть даже полезной эмоцией, если не отключать логическое мышление и успокоиться. Для этого можно глубоко подышать, помедитировать, заняться йогой.
Выплёскивание эмоций может усилить гнев, он будет подпитывать сам себя. Чем больше человек говорит о том, что его злит, тем больше распаляется. Наоборот, если включить логику и разобраться в том, что активирует гнев, можно быстрее успокоиться. Поэтому важно позволить мозгу и телу выйти из состояния раздражительности — расслабиться.
С кем лучше поговорить?
По мнению психологов, лучше для гневных разговоров выбирать не тех, кто будет во всём соглашаться, а с теми, кто может взглянуть на проблему с другой стороны и высказать альтернативное мнение.
Желательно, чтобы это был всё-таки человек, которому вы небезразличны. При этом у него должно быть достаточно развито критическое мышление. Это позволит не просто рассмотреть проблему с разных сторон, но и проанализировать, как выйти из такого состояния. Тем более что часто за гневом прячется глубокая эмоциональная травма.
Гнев — шаг на пути к исцелению
Некоторые специалисты считают, что гнев — это сигнал о том, что где-то есть проблема, причиняющая боль. Например, вас подрезали на дороге, это напомнило о давнем или недавнем случае, вызвавшем раздражение или психологическую травму.
Очень важно признать наличие глубинной боли, чтобы начался процесс исцеления. Для этого необходимо проанализировать не только сложившуюся ситуацию, но и то, что было ранее.
Также следует подумать, можно ли использовать ваши чувства в качестве мотивации для решения проблемы. А если не получится, то можно попробовать поменять отношение к произошедшему.