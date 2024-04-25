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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Выплескивание эмоций — не лучший способ побороть гнев

Выплескивание эмоций — не лучший способ побороть гнев

25 апреля 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Многие люди уверены, что для избавления от гнева следует, как говорится, выпустить пар. Однако анализ более чем 150 различных исследований показал, что это не совсем правильная точка зрения.

Нередко такое поведение может только усилить гнев.

Жаловаться на кого-то или что-то — очень распространённое желание. Наорал руководитель, нахамил таксист, нелады с любимыми — рука сама тянется к смартфону, поделиться с другом или рассказать коллеге у кулера. В то же время, по мнению специалистов, это едва ли поможет снять раздражение. Есть другие способы, пишет newkhakasiya.online.

Откуда берётся гнев?

Психологи считают, что гнев — это наследие первобытных времён, когда от реакции «бей или беги» буквально зависела жизнь. Гнев — это один из способов защиты. Когда человек испытывает гнев, префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональное мышление, практически отключается. Также учащается сердцебиение и повышается давление. Включаются рефлексы. При этом ряд исследователей считает, что гнев может быть даже полезной эмоцией, если не отключать логическое мышление и успокоиться. Для этого можно глубоко подышать, помедитировать, заняться йогой.

Выплёскивание эмоций может усилить гнев, он будет подпитывать сам себя. Чем больше человек говорит о том, что его злит, тем больше распаляется. Наоборот, если включить логику и разобраться в том, что активирует гнев, можно быстрее успокоиться. Поэтому важно позволить мозгу и телу выйти из состояния раздражительности — расслабиться.

С кем лучше поговорить?

По мнению психологов, лучше для гневных разговоров выбирать не тех, кто будет во всём соглашаться, а с теми, кто может взглянуть на проблему с другой стороны и высказать альтернативное мнение.

Желательно, чтобы это был всё-таки человек, которому вы небезразличны. При этом у него должно быть достаточно развито критическое мышление. Это позволит не просто рассмотреть проблему с разных сторон, но и проанализировать, как выйти из такого состояния. Тем более что часто за гневом прячется глубокая эмоциональная травма.

Гнев — шаг на пути к исцелению

Некоторые специалисты считают, что гнев — это сигнал о том, что где-то есть проблема, причиняющая боль. Например, вас подрезали на дороге, это напомнило о давнем или недавнем случае, вызвавшем раздражение или психологическую травму.

Очень важно признать наличие глубинной боли, чтобы начался процесс исцеления. Для этого необходимо проанализировать не только сложившуюся ситуацию, но и то, что было ранее.

Также следует подумать, можно ли использовать ваши чувства в качестве мотивации для решения проблемы. А если не получится, то можно попробовать поменять отношение к произошедшему.

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