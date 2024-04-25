Выплескивание эмоций — не лучший способ побороть гнев

Психологи считают, что гнев — это наследие первобытных времён, когда от реакции «бей или беги» буквально зависела жизнь. Гнев — это один из способов защиты. Когда человек испытывает гнев, префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональное мышление, практически отключается. Также учащается сердцебиение и повышается давление. Включаются рефлексы. При этом ряд исследователей считает, что гнев может быть даже полезной эмоцией, если не отключать логическое мышление и успокоиться. Для этого можно глубоко подышать, помедитировать, заняться йогой.