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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

В Самарской области родителям предоставят пасхальные выплаты на детей

25 апреля 2024, 18:45
В Самарской области семьям будут предоставлять денежные выплаты на детей в связи с празднованием Пасхи. Это ежегодная помощь, которая будет достигать определенных категорий россиян, проживающих в этом регионе.

Сумма пособия составит 1 500 рублей и будет предоставляться полным семьям, воспитывающим четверых и более детей, а также отцам троих и более детей (если мать умерла, лишена родительских прав или ограничена в них, либо дети проживают с отцом по решению суда). Также на эти пасхальные выплаты смогут рассчитывать одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних, пишет sovainfo.ru.

Если родители уже получают ежемесячное пособие на каждого ребенка от 300 до 660 рублей, то выплата будет начислена автоматически. В случае отсутствия такого пособия необходимо до 31 мая подать заявление в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на Социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Там есть форма заявления, в которую нужно будет внести необходимую информацию.

Также можно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и представить следующие документы: заполненное заявление о назначении пасхальной выплаты, реквизиты банковского счета, паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей и справку, подтверждающую совместное проживание с детьми.

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