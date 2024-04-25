В Самарской области родителям предоставят пасхальные выплаты на детей

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Сумма пособия составит 1 500 рублей и будет предоставляться полным семьям, воспитывающим четверых и более детей, а также отцам троих и более детей (если мать умерла, лишена родительских прав или ограничена в них, либо дети проживают с отцом по решению суда). Также на эти пасхальные выплаты смогут рассчитывать одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних, пишет sovainfo.ru.
Если родители уже получают ежемесячное пособие на каждого ребенка от 300 до 660 рублей, то выплата будет начислена автоматически. В случае отсутствия такого пособия необходимо до 31 мая подать заявление в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на Социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Там есть форма заявления, в которую нужно будет внести необходимую информацию.
Также можно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и представить следующие документы: заполненное заявление о назначении пасхальной выплаты, реквизиты банковского счета, паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей и справку, подтверждающую совместное проживание с детьми.