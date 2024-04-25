В Самарской области родителям предоставят пасхальные выплаты на детей

Сумма пособия составит 1 500 рублей и будет предоставляться полным семьям, воспитывающим четверых и более детей, а также отцам троих и более детей (если мать умерла, лишена родительских прав или ограничена в них, либо дети проживают с отцом по решению суда). Также на эти пасхальные выплаты смогут рассчитывать одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних, пишет sovainfo.ru.