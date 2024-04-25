Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:42

Published Вчера, 09:42

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Страхование ипотеки Сбера с экономией

25 апреля 2024, 09:42
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8K9UGH
Берете ипотеку в Сбере? Воспользуйтесь экономией до 45% на оформление ипотечного полиса в СОГАЗе. Не нужно ехать в офис банка или страховой компании — оформление происходит онлайн.

Как получить полис:

Подготовьте паспорт и кредитный договор. Документы пригодятся для заполнения формы.

Заполните заявку на сайте: https://shop.sogaz.ru/realty/mortgage/sber/. Система автоматически рассчитает стоимость страховки.

Оплатите полис банковской картой. Документ появится на электронной почте и в личном кабинете. Загрузите полис на сайт «ДомКлик», чтобы передать в банк.

По программе СОГАЗа можно защитить недвижимость и жизнь страхователя. Это уменьшит финансовые риски и снизит процент по ипотеке.

Удобное оформление полиса ипотечного страхования за пару минут на сайте АО «СОГАЗ».

Подпишитесь
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
Сегодня, 07:22
В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
Сегодня, 04:55
На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
Сегодня, 05:26
«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
Сегодня, 04:21
По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко
Сегодня, 04:54
Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка
Сегодня, 08:33
"