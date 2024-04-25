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Старт кампании оздоровления детей в Тульской области

25 апреля 2024, 17:53
В Тульской области началась проверка готовности детских лагерей к предстоящему оздоровительному сезону.

Заместитель председателя Правительства Тульской области, Ольга Гремякова, провела заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили важные аспекты летней оздоровительной кампании для детей региона, пишет tsn24.ru.

Ольга Макарова, заместитель министра образования Тульской области, представила подробности начала кампании, отметив старт комиссионных выездов и запуск приемочной кампании.

Целью данной кампании является оздоровление не менее 96 тысяч детей, что составляет около 62,8% от общего числа. Александр Ломовцев, руководитель Роспотребнадзора по Тульской области, также подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, включая безопасную перевозку детей, качественное питание, недопущение переполнения лагерей и проведение противоклещевых мероприятий на территориях.

Заседание также включало доклады о подготовке лагерей в Туле и Ефремове к кампании, а также обсуждение планов проведения профильных смен от «Движения первых». Все эти меры направлены на обеспечение комфортного и безопасного отдыха детей в летний период.

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