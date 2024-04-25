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Специалисты ПЦБК посетили КНР с рабочим визитом

Специалисты ПЦБК посетили КНР с рабочим визитом

25 апреля 2024, 09:52
Фото: ПЦБК
В апреле Китайская Народная Республика приняла рабочую делегацию Пермской целлюлозно-бумажной компании. Целью визита было знакомство с китайскими заводами, специализирующимися на производстве гофрооборудования.

В рамках визита представители пермского предприятия посетили около 10 заводов по производству гофроагрегатов, линий по производству упаковки, многоуровневых транспортных систем и периферийного оборудования, сообщает издание. Коммуникацию с китайскими коллегами активно помогали наладить партнеры Пермской целлюлозно-бумажной компании.

Первым местом посещения стал завод Dongfang, который является лидером в производстве гофрооборудования и владеет несколькими европейскими брендами, Fosber, EDF, Tiruna, и другими компаниями, представленными по всему миру. Презентацию завода посетили 250 гостей из 30 стран вместе с представителями пермской компании.

Одним из ключевых событий стало участие делегации в международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024, на которой собрались свыше 700 отраслевых экспонентов со всего мира. Представители Пермской целлюлозно-бумажной компании активно обменивались опытом с коллегами и важные вопросы обсуждали с поставщиками.

Также делегация посетила производственную площадку компании Tianrui Heavy Industry и ознакомилась с уникальными решениями, используемыми не только в целлюлозно-бумажной отрасли, но и в других сферах промышленности. Представители рассказали об инновационных продуктах, выход на рынок которых сейчас готовится.

Очень продуктивным оказалось общение с коллегами из компании Wenrui Machinery. Предприятие более 20 лет специализируется на производстве передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, а также дисковых фильтров и дисковых сгустителей.

Посещение производственной площадки компании Weipong в городе Ючжоу стало завершающим этапом поездки. Ежегодно там производят 20 машин, а продукция успешно поставляется во все уголки мира.

Подводя итоги поездки, заместитель генерального директора Пермской целлюлозно-бумажной компании Антон Губин отметил ее продуктивность и значимость. Он пришел к выводу о том, что имеется большой потенциал сотрудничества с партнерами из Китайской Народной Республики. По его словам, представленное оборудование отличается высочайшим качеством и конструкторской мыслью, что может стать основой для развития гофрооборудования в Перми.

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