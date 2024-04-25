АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Международной Конференции «Рыба в Карелии»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Выступая с докладом, Оксана Климченкова, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Петрозаводске, отметила, что в последнее время наблюдается рост интереса к страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой, которое позволяет существенно снизить финансовые потери при наступлении неблагоприятных событий, в результате природных или техногенных катастроф, а также минимизирует потери предприятия по причине полной гибели объектов аквакультуры. На условиях господдержки рыбоводческие предприятия могут застраховать осетровые, лососевые, сиговые виды рыб.
Спикер также подчеркнула, что с этого года страховые риски с господдержкой представлены единым пакетом. Выбрать риски нельзя, кроме как застраховать дополнительно. По полному пакету производители аквакультуры могут застраховать риски гибели поголовья от 15 заразных болезней рыбы (перечень утвержден Приказом Минсельхоза РФ), в результате неблагоприятных погодных явлений, отключения электро-, тепло- и водоснабжения, пожаров.
Анализ страховых случаев в АО СК «РСХБ-Страхование» показывает, что главной причиной гибели рыбы являются стихийные бедствия. Чаще встречаются такие причины как ледоход и шуга — образование внутриводного льда. Крупнейшую страховую выплату в размере 229 млн рублей АО СК «РСХБ-Страхование» произвело форелеводческому предприятию в Карелии как раз по причине гибели поголовья рыбы в результате стихийного бедствия — шуги. Есть еще и риски заболевания рыбы опасными болезнями. Наиболее распространенными из них являются миксобактериозы и инфекционная анемия лососевых. На третьем месте по распространенности — события техногенного и садкового оборудования.