АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Международной Конференции «Рыба в Карелии»

Анализ страховых случаев в АО СК «РСХБ-Страхование» показывает, что главной причиной гибели рыбы являются стихийные бедствия. Чаще встречаются такие причины как ледоход и шуга — образование внутриводного льда. Крупнейшую страховую выплату в размере 229 млн рублей АО СК «РСХБ-Страхование» произвело форелеводческому предприятию в Карелии как раз по причине гибели поголовья рыбы в результате стихийного бедствия — шуги. Есть еще и риски заболевания рыбы опасными болезнями. Наиболее распространенными из них являются миксобактериозы и инфекционная анемия лососевых. На третьем месте по распространенности — события техногенного и садкового оборудования.