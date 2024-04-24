В Алтайском крае паводок не принес жертв и сильных разрушений

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
По словам главы региона, в результате наводнения было затоплено 720 жилых домов, около 3,5 тысячи загородных участков, 15 дорог и один низководный мост. Об этом пишет amic.ru.
Губернатор отметил, что комиссии активно работали, оказывая помощь местным жителям и администрациям муниципалитетов. В настоящее время проводятся восстановительные, санитарные, ремонтные работы и другие необходимые мероприятия.
Томенко подчеркнул: в тех районах, где прогнозировалось наибольшее ухудшение ситуации, оперативные группы были отправлены заранее, а силы постепенно усиливались и перераспределялись в соответствии с изменяющейся обстановкой.