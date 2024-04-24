В Алтайском крае паводок не принес жертв и сильных разрушений

Во время первой волны паводка в Алтайском крае удалось избежать серьезных разрушений и потерь. Губернатор региона Виктор Томенко отметил в своем ежегодном отчете перед Законодательным собранием, что власти в этот период работали должным образом.