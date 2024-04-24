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В Алтайском крае паводок не принес жертв и сильных разрушений

24 апреля 2024, 20:06
Во время первой волны паводка в Алтайском крае удалось избежать серьезных разрушений и потерь. Губернатор региона Виктор Томенко отметил в своем ежегодном отчете перед Законодательным собранием, что власти в этот период работали должным образом.

По словам главы региона, в результате наводнения было затоплено 720 жилых домов, около 3,5 тысячи загородных участков, 15 дорог и один низководный мост. Об этом пишет amic.ru.

Губернатор отметил, что комиссии активно работали, оказывая помощь местным жителям и администрациям муниципалитетов. В настоящее время проводятся восстановительные, санитарные, ремонтные работы и другие необходимые мероприятия.

Томенко подчеркнул: в тех районах, где прогнозировалось наибольшее ухудшение ситуации, оперативные группы были отправлены заранее, а силы постепенно усиливались и перераспределялись в соответствии с изменяющейся обстановкой.

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