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Глава РЭО Буцаев: Первые проверки утилизаторов для включения в реестр РОП уже прошли

Глава РЭО Буцаев: Первые проверки утилизаторов для включения в реестр РОП уже прошли

24 апреля 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney
Представители Российского экологического оператора (РЭО) и Росприроднадзора провели две выездные проверки в отношении двух утилизаторов: «НЭК-Утилизация» в Ярославской области и «ПРОЭКО» в Ленинградской области.

По окончании проверочных мероприятий компании были включены в перечень РОП и теперь смогут оказывать услуги по утилизации в рамках закона о расширенной ответственности производителей. Об этом пишет 56orb.

Как ранее заявлял генеральный директор РЭО Денис Буцаев, с 1 января текущего года все утилизаторы РОП должны пройти проверку, после которой их включат в специальный реестр. Проверка включает наличие действующего оборудования, а также то, что компания действительно производит заявленную продукцию.

Он также отметил, что в феврале 2024 года правительство делегировало РЭО полномочия по проверке утилизаторов. Совместно с Росприроднадзором специалисты компании оценивают реальные мощности по утилизации, а также фактическое производство товаров из отходов и вторсырья.

Буцаев добавил, что только после проверки документов и выезда к месту нахождения утилизатора принимается решение, включать или не включать предприятие в реестр.

«Если утилизатора нет в реестре — исполнение нормативов в рамках РОП зачтено не будет! Если компания попала в реестр — значит, у нее есть соответствующие мощности и разрешения, с ней все в порядке и можно работать», — подчеркнул глава РЭО.

В РЭО отмечают, что около 600 предприятий-утилизаторов могут стать кандидатами для включения в реестр РОП. Процедура носит добровольный характер. На текущий момент более 350 компаний подали заявление на включение в реестр.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что в ходе проверки на каждом предприятии уточняется технологический процесс, а также то, какой продукт получается в итоге. Также эксперты РЭО провели замеры мощности. Для этого брался определенный объем отходов и отправлялся на технологическую линию, затем оценивалась скорость, с которой он переработается.

Как ожидается, попадание утилизаторов в реестр исключит случаи поддельных актов об утилизации, а также повысит спрос на их работу. Более того, благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП их услуги обойдутся производителям дешевле, чем уплата экосбора.

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