Гидролог опроверг гипотезу о том, что Китай уходит под воду

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
По данным исследователей из Южно-Китайского педагогического, Пекинского и Хьюстонского университетов, на данный момент 82 города с населением свыше двух миллионов человек находятся в зонах просадки грунта.
Эти выводы были опубликованы в журнале Science после проведения исследования подземного пространства Китая с использованием спутниковых радаров и космической радиолокационной интерферометрии. Исследования продолжались с 2015 по 2022 год и включали оценку высоты городского ландшафта.
Результаты показали, что 45% городских территорий Китая оседает минимум на три миллиметра ежегодно. Отмечается также, что 16% площадей опускаются в почву со скоростью свыше 10 миллиметров в год. Все эти процессы затрагивают 27% территорий и 7% населения страны.
Однако старший научный сотрудник института гидрологии Василий Шишкин в интервью ИА RuNews24.Ru подчеркнул, что слухи о полном затоплении Китая не соответствуют действительности. Он рассказал, что подводные и надводные процессы являются естественными геологическими явлениями, которые происходят на протяжении всей истории планеты Земля.
Шишкин также отметил, что техногенный фактор играет роль в этих процессах, но его влияние гораздо меньше, чем природных процессов. Он подчеркнул: любая природная активность имеет цикличный характер и может продолжаться от 50 до 150 лет. Поэтому возможно, что когда-то в будущем человечество снова увидит на суше когда-то затонувшие территории.