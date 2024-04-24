Гидролог опроверг гипотезу о том, что Китай уходит под воду

Шишкин также отметил, что техногенный фактор играет роль в этих процессах, но его влияние гораздо меньше, чем природных процессов. Он подчеркнул: любая природная активность имеет цикличный характер и может продолжаться от 50 до 150 лет. Поэтому возможно, что когда-то в будущем человечество снова увидит на суше когда-то затонувшие территории.