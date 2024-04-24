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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

Гидролог опроверг гипотезу о том, что Китай уходит под воду

24 апреля 2024, 19:26
Китайские и американские ученые заявляют, что половина крупнейших прибрежных городов Китая погружается под воду.

По данным исследователей из Южно-Китайского педагогического, Пекинского и Хьюстонского университетов, на данный момент 82 города с населением свыше двух миллионов человек находятся в зонах просадки грунта.

Эти выводы были опубликованы в журнале Science после проведения исследования подземного пространства Китая с использованием спутниковых радаров и космической радиолокационной интерферометрии. Исследования продолжались с 2015 по 2022 год и включали оценку высоты городского ландшафта.

Результаты показали, что 45% городских территорий Китая оседает минимум на три миллиметра ежегодно. Отмечается также, что 16% площадей опускаются в почву со скоростью свыше 10 миллиметров в год. Все эти процессы затрагивают 27% территорий и 7% населения страны.

Однако старший научный сотрудник института гидрологии Василий Шишкин в интервью ИА RuNews24.Ru подчеркнул, что слухи о полном затоплении Китая не соответствуют действительности. Он рассказал, что подводные и надводные процессы являются естественными геологическими явлениями, которые происходят на протяжении всей истории планеты Земля.

Шишкин также отметил, что техногенный фактор играет роль в этих процессах, но его влияние гораздо меньше, чем природных процессов. Он подчеркнул: любая природная активность имеет цикличный характер и может продолжаться от 50 до 150 лет. Поэтому возможно, что когда-то в будущем человечество снова увидит на суше когда-то затонувшие территории.

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