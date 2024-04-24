Брошенного 10-месячного ребенка нашли на улице в Химках

Известно, что рядом с ребенком был мужчина, который оказался знаком с матерью малыша. В состоянии алкогольного опьянения женщина пошла гулять со своим сыном, но забыла его на улице и вернулась домой одна. Знакомый не мог связаться с ней, так как у него не было ключей и телефона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».