Брошенного 10-месячного ребенка нашли на улице в Химках

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Известно, что рядом с ребенком был мужчина, который оказался знаком с матерью малыша. В состоянии алкогольного опьянения женщина пошла гулять со своим сыном, но забыла его на улице и вернулась домой одна. Знакомый не мог связаться с ней, так как у него не было ключей и телефона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Росгвардейцы согрели младенца в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребенка. Когда мать узнала о произошедшем, она приехала за своим сыном. В настоящее время проводится проверка данного инцидента.