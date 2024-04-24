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Брошенного 10-месячного ребенка нашли на улице в Химках

24 апреля 2024, 15:40
Сотрудники управления Росгвардии по Московской области обнаружили на улице в Химках младенца, которого оставили без присмотра. Громкий плач привлек их внимание.

Известно, что рядом с ребенком был мужчина, который оказался знаком с матерью малыша. В состоянии алкогольного опьянения женщина пошла гулять со своим сыном, но забыла его на улице и вернулась домой одна. Знакомый не мог связаться с ней, так как у него не было ключей и телефона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Росгвардейцы согрели младенца в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребенка. Когда мать узнала о произошедшем, она приехала за своим сыном. В настоящее время проводится проверка данного инцидента.

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