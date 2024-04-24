Блогера-оппозиционера из Екатеринбурга отпустили из-под стражи

Анисимову был назначен запрет на определенные действия после рассмотрения обвинений в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Судья отклонил предложение о заключении под стражу. Адвокат Анисимова также потребовала замены судьи из-за его предвзятости. Но суд отклонил эту просьбу, пишет uralpolit.ru.