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Блогера-оппозиционера из Екатеринбурга отпустили из-под стражи

24 апреля 2024, 20:01
Блогера и владельца канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова освободили из-под стражи. Такое решение было принято Ленинским районным судом города Екатеринбурга.

Анисимову был назначен запрет на определенные действия после рассмотрения обвинений в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Судья отклонил предложение о заключении под стражу. Адвокат Анисимова также потребовала замены судьи из-за его предвзятости. Но суд отклонил эту просьбу, пишет uralpolit.ru.

Ранее Евгению Анисимову были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. 23 апреля к его дому пришли сотрудники правоохранительных органов. Также прошли обыски по адресу студии канала «Прекрасная Россия».

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