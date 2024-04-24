Блогера-оппозиционера из Екатеринбурга отпустили из-под стражи

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:04
Анисимову был назначен запрет на определенные действия после рассмотрения обвинений в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Судья отклонил предложение о заключении под стражу. Адвокат Анисимова также потребовала замены судьи из-за его предвзятости. Но суд отклонил эту просьбу, пишет uralpolit.ru.
Ранее Евгению Анисимову были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. 23 апреля к его дому пришли сотрудники правоохранительных органов. Также прошли обыски по адресу студии канала «Прекрасная Россия».