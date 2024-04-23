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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

иллюстрация

Все еще опасно. МЧС по Омской области продлило предостережение о возможном половодье

23 апреля 2024, 12:05
Фото: 1MI
иллюстрация

МЧС по Омской области объявило о сохранении опасности половодья в селе Васис

Срок ранее опубликованного предупреждения о повышении воды в реке Шиш продлили еще на день.

Как сообщили в ведомстве, опасность для жителей села Васис в Тарском районе все еще сохраняется. По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, прогнозируется похолодание и отсутствие осадков — подобные погодные условия могут усилить половодье реки Шиш.

В связи с этим, в ведомстве уточнили дату возможного подъема воды: 23–24 апреля вероятность подтопления домов и участков будет все так же высока. Кроме того, в ведомстве напомнили и о необходимости своевременной эвакуации из зоны подтопления — перед этим необходимо отключить электричество, газ и воду, позаботиться о сохранности ценных вещей и безопасности питомцев.

Напомним, ранее в ведомстве прогнозировали подъем уровня воды в реке Шиш до опасного уровня в 867 см.

Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье
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#Илья Скобин#Происшествия#Погода#Омск#Эвакуация#МЧС#Новости#Прогноз#Опасность#Синоптики#Подтопление
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