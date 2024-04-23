Все еще опасно. МЧС по Омской области продлило предостережение о возможном половодье

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как сообщили в ведомстве, опасность для жителей села Васис в Тарском районе все еще сохраняется. По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, прогнозируется похолодание и отсутствие осадков — подобные погодные условия могут усилить половодье реки Шиш.
В связи с этим, в ведомстве уточнили дату возможного подъема воды: 23–24 апреля вероятность подтопления домов и участков будет все так же высока. Кроме того, в ведомстве напомнили и о необходимости своевременной эвакуации из зоны подтопления — перед этим необходимо отключить электричество, газ и воду, позаботиться о сохранности ценных вещей и безопасности питомцев.
Напомним, ранее в ведомстве прогнозировали подъем уровня воды в реке Шиш до опасного уровня в 867 см.