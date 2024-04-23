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В Екатеринбурге скончался заслуженный врач России

23 апреля 2024, 15:24
На 72 году ушел из жизни заслуженный врач России, заведующий отделением сосудистой хирургии Свердловской областной клинической больницы №1 Борис Фадин. Он был одним из основоположников трансплантологии на Урале. Об смерти Фадина сообщила пресс-служба больницы.

В 1989 году Фадин начал работу над проблемой органного донорства и пересадки внутренних органов. Он провел первую успешную операцию по пересадке почки уже в следующем году. Затем, в 1996 году, он прошел стажировку в Питтсбургском Институте трансплантологии Томаса Старзла в США — крупном международном центре по трансплантации. Там он участвовал в операциях по пересадке различных органов, включая почки, печень, легкие и сердце, сообщает uralpolit.ru.

В 2003 году Фадин получил патент на новаторское изобретение в области малоинвазивной аортальной хирургии. В 2004 году под его руководством была выполнена первая успешная пересадка печени на Урале, а в 2006 году — первая операция по пересадке сердца в регионе.

Сотрудники Свердловской областной клинической больницы отметили, что Фадин был одним из лучших врачей в стране и являлся примером преданности своему профессиональному долгу. За свою долгую карьеру он заслужил репутацию компетентного и надежного специалиста.

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