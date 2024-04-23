В Екатеринбурге скончался заслуженный врач России

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В 1989 году Фадин начал работу над проблемой органного донорства и пересадки внутренних органов. Он провел первую успешную операцию по пересадке почки уже в следующем году. Затем, в 1996 году, он прошел стажировку в Питтсбургском Институте трансплантологии Томаса Старзла в США — крупном международном центре по трансплантации. Там он участвовал в операциях по пересадке различных органов, включая почки, печень, легкие и сердце, сообщает uralpolit.ru.
В 2003 году Фадин получил патент на новаторское изобретение в области малоинвазивной аортальной хирургии. В 2004 году под его руководством была выполнена первая успешная пересадка печени на Урале, а в 2006 году — первая операция по пересадке сердца в регионе.
Сотрудники Свердловской областной клинической больницы отметили, что Фадин был одним из лучших врачей в стране и являлся примером преданности своему профессиональному долгу. За свою долгую карьеру он заслужил репутацию компетентного и надежного специалиста.