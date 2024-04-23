В Барнауле пенсионер убил соседа из-а бытового конфликта

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 17:00
Вечером 10 апреля 2023 года обвиняемый пришел в гости к своему соседу. В ходе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, сопровождающийся взаимными оскорблениями. Конфликт перерос в стычку. В результате гость нанес удар ножом в область грудной клетки хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет amic.ru.
Обвиняемый пытался оправдать свои действия, заявляя, что оборонялся. Однако представленные доказательства опровергли его утверждения. Сейчас пенсионер ожидает суда. Уголовное дело по статье «Убийство» уже передали на рассмотрение.