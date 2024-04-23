В Барнауле пенсионер убил соседа из-а бытового конфликта

Вечером 10 апреля 2023 года обвиняемый пришел в гости к своему соседу. В ходе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, сопровождающийся взаимными оскорблениями. Конфликт перерос в стычку. В результате гость нанес удар ножом в область грудной клетки хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет amic.ru.