Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Уполномоченный по правам ребенка поддержал меры по проблеме подросткового курения

Уполномоченный по правам ребенка поддержал меры по проблеме подросткового курения

23 апреля 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка поддержал предложенные Общественным советом меры по проблеме подросткового курения. С их помощью будет усилен контроль запрета на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Ранее совет направил обращение по данному вопросу аппарату Уполномоченного, сообщает Парламентская газета.

В частности, предлагается привлекать волонтеров, достигших возраста 16 лет, в мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов. Помимо этого, сотрудники полиции смогут рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с нарушением запретов на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая также, как и мы считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно. Мы уверены, что наша инициатива будет учтена Госдумой», — рассказала исполнительный директор Совета Анна Сорочинская.

В прошлом году законодательство РФ было дополнено необходимыми мерами, направленными на усиление регулирования оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь важно обеспечить, в первую очередь, их фактическое исполнение.

Инициативы Совета неоднократно находили поддержку на самом высоком уровне. Сегодня парламентарии активно обсуждают принятие таких мер, как запрет на распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, внесудебную блокировку онлайн магазинов и административную ответственность для нарушителей.

Подпишитесь
Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
Сегодня, 09:23
Не чаще раза в семестр. В ОмГУ изменили правила предоставления матпомощи студентам
Сегодня, 06:49
Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад
Сегодня, 04:23
30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала
Сегодня, 06:50
Срочно. В Омске задержали священника-нациста
Сегодня, 10:43
Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета
Сегодня, 03:05
"