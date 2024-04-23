Самара отказалась от контракта с поставщиком трамваев в Пермь — компанией «Мовиста»

ООО «Группа Мовиста» активно занимается обновлением трамвайных систем в различных российских городах, включая Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфу. Например, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с этим соглашением компания обязуется до 2025 года отремонтировать 35 километров путей и депо, семь тяговых подстанций, а также поставить городу 44 новых трамвая.