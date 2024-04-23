Самара отказалась от контракта с поставщиком трамваев в Пермь — компанией «Мовиста»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В последние месяцы власти Самары и представители бизнеса готовили концессию, в соответствии с которой компания должна была поставить 45 трехсекционных трамваев и восстановить несколько километров рельсов. Однако в конечном итоге было принято решение о самостоятельном расширении трамвайного парка и ремонте путей администрацией города, передает properm.ru.
Планы властей включают модернизацию старых трамваев «Шкода»: замену старых кузовов на новые, более современные и установку их на обновленные тележки. Также планируется приобретение трехсекционных трамваев за счет средств из областного бюджета.
ООО «Группа Мовиста» активно занимается обновлением трамвайных систем в различных российских городах, включая Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфу. Например, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с этим соглашением компания обязуется до 2025 года отремонтировать 35 километров путей и депо, семь тяговых подстанций, а также поставить городу 44 новых трамвая.
Ранее сообщалось, что бывший глава ООО «Группа Мовиста» Александр Советников остается под стражей до 23 мая текущего года по решению Фрунзенского районного суда Ярославля. По версии следствия, Советников передал взятку в размере 1,6 миллиона рублей бывшим областным чиновникам за покровительство его организации при работе в сфере общественного транспорта в Ярославле.