Психолог рассказала, почему школьник-сатанист порезал девушек в Петрозаводске

Психолог Александра Метальникова заявила, что причиной происшествия может быть «коррозия психики» подростка из-за влияния поп-культуры и ее деструктивных направлений. Специалист также отметила отсутствие планомерной воспитательной работы со школьниками, что привело к появлению негативных образцов поведения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».