Психолог рассказала, почему школьник-сатанист порезал девушек в Петрозаводске

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Психолог Александра Метальникова заявила, что причиной происшествия может быть «коррозия психики» подростка из-за влияния поп-культуры и ее деструктивных направлений. Специалист также отметила отсутствие планомерной воспитательной работы со школьниками, что привело к появлению негативных образцов поведения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Другие эксперты посчитали, что у пострадавших стоило бы взять соответствующие анализы.