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Published Сегодня, 12:31

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Психолог рассказала, почему школьник-сатанист порезал девушек в Петрозаводске

23 апреля 2024, 12:31
В Петрозаводске подросток-сатанист изрезал ножом бывшую девушку и ее подругу из-за ревности. Школьники отдыхали в квартире, когда подросток начал проявлять агрессию и нанес им колото-резаные раны ножом.

Психолог Александра Метальникова заявила, что причиной происшествия может быть «коррозия психики» подростка из-за влияния поп-культуры и ее деструктивных направлений. Специалист также отметила отсутствие планомерной воспитательной работы со школьниками, что привело к появлению негативных образцов поведения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Другие эксперты посчитали, что у пострадавших стоило бы взять соответствующие анализы.

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