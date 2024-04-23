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Первый договор АО СК «РСХБ-Страхование» по ЧС с господдержкой в Челябинской области

Первый договор АО СК «РСХБ-Страхование» по ЧС с господдержкой в Челябинской области

23 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KANKK
АО СК «РСХБ-Страхование» заключило первый договор страхования урожая на случай чрезвычайных ситуаций природного характера с государственной поддержкой в Челябинской области.

При этом, согласно данным Минсельхоза Челябинской области, договор стал первым за последние десять лет в страховании рисков растениеводства на территории региона.

По условиям договора застрахованы сельскохозяйственные культуры КФХ, расположенные на территории Троицкого района Челябинской области. Общая застрахованная посевная площадь — 2016 га. Среди застрахованных агрокультур — яровая пшеница, яровой ячмень, гречиха и горох.

Страховая сумма по договору страхования составила 9,3 млн рублей.

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