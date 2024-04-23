Первый договор АО СК «РСХБ-Страхование» по ЧС с господдержкой в Челябинской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
При этом, согласно данным Минсельхоза Челябинской области, договор стал первым за последние десять лет в страховании рисков растениеводства на территории региона.
По условиям договора застрахованы сельскохозяйственные культуры КФХ, расположенные на территории Троицкого района Челябинской области. Общая застрахованная посевная площадь — 2016 га. Среди застрахованных агрокультур — яровая пшеница, яровой ячмень, гречиха и горох.
Страховая сумма по договору страхования составила 9,3 млн рублей.