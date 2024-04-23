Оценил нажитое имущество. Курьер из Омска ограбил квартиру, куда ранее приносил заказ

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:56
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 22-летний омич обвиняется в разбое, который был совершен с незаконным проникновением в чужое жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ). На время расследования молодой человек был отправлен в СИЗО.
Выяснилось, что 9 апреля обвиняемый доставлял посылку на улицу Молодова. В момент передачи товара курьер успел оценить условия жизни покупателя. После этого он договорился с тремя своими знакомыми об ограблении.
На следующий день, 10 апреля, неизвестные в балаклавах и масках ворвались в квартиру. Хозяина квартиры заставили отдать ценные вещи. При этом мужчине угрожали ножом и нанесли телесные повреждения. К счастью, шум от происходящего услышала соседка, которая и спугнула нападавших.
После совершения преступления курьер скрылся от полицейских, но спустя несколько дней сам пришел в полицию. Остальные соучастники были задержаны и заключены под стражу, а прокуратура Ленинского округа взяла под контроль ход расследования уголовного дела.