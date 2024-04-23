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судебное заседание

Оценил нажитое имущество. Курьер из Омска ограбил квартиру, куда ранее приносил заказ

23 апреля 2024, 05:52
Фото: Прокуратура Омской области
судебное заседание

В Омске молодой курьер подговорил знакомых для ограбления богатого клиента

Курьер, доставляя посылку на улице Молодова, оценил условия жизни покупателя. После чего договорился с тремя своими знакомыми об ограблении. На следующий день в квартиру вломились неизвестные в масках и потребовали отдать все ценности.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 22-летний омич обвиняется в разбое, который был совершен с незаконным проникновением в чужое жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ). На время расследования молодой человек был отправлен в СИЗО.

Видео: Прокуратура Омской области

Выяснилось, что 9 апреля обвиняемый доставлял посылку на улицу Молодова. В момент передачи товара курьер успел оценить условия жизни покупателя. После этого он договорился с тремя своими знакомыми об ограблении.

На следующий день, 10 апреля, неизвестные в балаклавах и масках ворвались в квартиру. Хозяина квартиры заставили отдать ценные вещи. При этом мужчине угрожали ножом и нанесли телесные повреждения. К счастью, шум от происходящего услышала соседка, которая и спугнула нападавших.

После совершения преступления курьер скрылся от полицейских, но спустя несколько дней сам пришел в полицию. Остальные соучастники были задержаны и заключены под стражу, а прокуратура Ленинского округа взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

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