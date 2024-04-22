Рано расслабляться. В Омской области отмечается снижение преступности на 13%

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что с января по март текущего года в регионе было совершено 5 441 преступление, что на 831, или 13,2%, меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Согласно последним данным, количество преступлений уменьшилось следующим образом:
Также на 53,1% уменьшилось количество преступлений в общественных местах, в том числе на улицах — на 64,5%. Однако мошенничество в интернете снизилось всего на 4,3%.