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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

иллюстрация

Рано расслабляться. В Омской области отмечается снижение преступности на 13%

22 апреля 2024, 05:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области количество особо тяжких преступлений снизилось всего на 5,5%

За первые три месяца года количество преступлений уменьшилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этого удалось достичь в том числе благодаря координирующей роли прокуратуры области.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что с января по март текущего года в регионе было совершено 5 441 преступление, что на 831, или 13,2%, меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Согласно последним данным, количество преступлений уменьшилось следующим образом:

  • особо тяжких преступлений на 5,5%;
  • тяжких преступлений на 13,3%;
  • преступлений средней тяжести на 14,4%;
  • преступлений небольшой тяжести на 15,1%;
  • в состоянии алкогольного опьянения на 20,8%;
  • ранее привлекавшимися к уголовной ответственности на 7,3%;
  • несовершеннолетними на 54,3%;
  • группой лиц на 5,6%.

Также на 53,1% уменьшилось количество преступлений в общественных местах, в том числе на улицах — на 64,5%. Однако мошенничество в интернете снизилось всего на 4,3%.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Алкогольное опьянение#Уголовное дело#Статистика#Новости#Несовершеннолетние
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