Опасно жить. В Омске через суд добились расселения аварийного дома на Магистральной

Омская прокуратура через суд заставила расселить аварийный дом на Магистральной

При проверке дома были обнаружены повреждения и деформации конструктивных элементов, что говорит об исчерпании его несущей способности и опасности обрушения. Несмотря на это, администрация не принимает мер по расселению жильцов, подвергая их жизнь и здоровье опасности.