Опасно жить. В Омске через суд добились расселения аварийного дома на Магистральной

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что жильцов аварийного дома № 47А на улице Магистральная необходимо немедленно расселить, а дом снести.
Во время проверки выявились повреждения и деформации конструктивных элементов дома, что говорит о том, что его несущая способность исчерпана и существует опасность обрушения. Эти выводы были подтверждены специалистами и должностными лицами Госжилинспекции Омской области.
Несмотря на угрозу жизни и здоровью жильцов дома, администрация Омска не принимает должных мер по их расселению. Поэтому прокуратура Советского округа направила в суд иск с требованием о немедленном расселении.
В итоге Центральный районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.