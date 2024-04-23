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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

иллюстрация

Опасно жить. В Омске через суд добились расселения аварийного дома на Магистральной

23 апреля 2024, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура через суд заставила расселить аварийный дом на Магистральной

При проверке дома были обнаружены повреждения и деформации конструктивных элементов, что говорит об исчерпании его несущей способности и опасности обрушения. Несмотря на это, администрация не принимает мер по расселению жильцов, подвергая их жизнь и здоровье опасности.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что жильцов аварийного дома № 47А на улице Магистральная необходимо немедленно расселить, а дом снести.

Во время проверки выявились повреждения и деформации конструктивных элементов дома, что говорит о том, что его несущая способность исчерпана и существует опасность обрушения. Эти выводы были подтверждены специалистами и должностными лицами Госжилинспекции Омской области.

Аварийный дом № 47А на улице МагистральнойАварийный дом № 47А на улице Магистральной
Аварийный дом № 47А на улице МагистральнойАварийный дом № 47А на улице Магистральной
Аварийный дом № 47А на улице МагистральнойАварийный дом № 47А на улице Магистральной
Аварийный дом № 47А на улице МагистральнойАварийный дом № 47А на улице Магистральной
Аварийный дом № 47А на улице Магистральной
Фото: Прокуратура Омской области

Несмотря на угрозу жизни и здоровью жильцов дома, администрация Омска не принимает должных мер по их расселению. Поэтому прокуратура Советского округа направила в суд иск с требованием о немедленном расселении.

В итоге Центральный районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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