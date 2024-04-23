Гастроэнтеролог Кашух: Фастфуд вызывает зависимость и негативно влияет на здоровье

Регулярное потребление фастфуда может привести к различным заболеваниям. Такие продукты обычно перенасыщены калориями, сахарами, насыщенными жирами и солью, что может привести к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний. Также фастфуд не содержит клетчатки, которая важна для пищеварения и иммунной системы.