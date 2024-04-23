Гастроэнтеролог Кашух: Фастфуд вызывает зависимость и негативно влияет на здоровье

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Приготовление таких продуктов требует множества манипуляций, которые снижают их питательность и удаляют полезные вещества. Кроме того, фастфуд содержит большое количество соли, сахара и жира, которые стимулируют рецепторы вкуса, вызывая зависимость, пишут «Известия».
Регулярное потребление фастфуда может привести к различным заболеваниям. Такие продукты обычно перенасыщены калориями, сахарами, насыщенными жирами и солью, что может привести к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний. Также фастфуд не содержит клетчатки, которая важна для пищеварения и иммунной системы.
Постоянное употребление продуктов фастфуда также негативно влияет на психическое здоровье. Они не содержат витаминов, минералов и антиоксидантов, что может привести к усталости, раздражительности, повышенному риску депрессии и худшей стрессоустойчивости.
Однако, по словам врача, необязательно полностью отказываться от фастфуда. Важно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, где фастфуд будет лишь периодическим дополнением. Такие продукты могут быть полезными в правильном контексте и в умеренных количествах.