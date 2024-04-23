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Гастроэнтеролог Кашух: Фастфуд вызывает зависимость и негативно влияет на здоровье

23 апреля 2024, 09:41
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде ежедневного потребления фастфуда. Она отметила, что фастфуд является продуктом глубокой переработки, что делает его опасным для здоровья.

Приготовление таких продуктов требует множества манипуляций, которые снижают их питательность и удаляют полезные вещества. Кроме того, фастфуд содержит большое количество соли, сахара и жира, которые стимулируют рецепторы вкуса, вызывая зависимость, пишут «Известия».

Регулярное потребление фастфуда может привести к различным заболеваниям. Такие продукты обычно перенасыщены калориями, сахарами, насыщенными жирами и солью, что может привести к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний. Также фастфуд не содержит клетчатки, которая важна для пищеварения и иммунной системы.

Постоянное употребление продуктов фастфуда также негативно влияет на психическое здоровье. Они не содержат витаминов, минералов и антиоксидантов, что может привести к усталости, раздражительности, повышенному риску депрессии и худшей стрессоустойчивости.

Однако, по словам врача, необязательно полностью отказываться от фастфуда. Важно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, где фастфуд будет лишь периодическим дополнением. Такие продукты могут быть полезными в правильном контексте и в умеренных количествах.

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