ФАС выявила картельный сговор при реализации нацпроектов на 2,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В результате компании «Парк Инвест», «Гардарика» и некоторые предприниматели были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Картельный сговор был обнаружен в ходе торгов по выполнению проектно-изыскательских работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и ХМАО. ФАС уже начала расследование данного дела и, если будет установлена вина компаний, им будут назначены штрафы.