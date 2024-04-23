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ФАС выявила картельный сговор при реализации нацпроектов на 2,8 млрд рублей

23 апреля 2024, 15:31
В ходе реализации национальных проектов «Демография» и «Образование», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор между несколькими юрлицами на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

В результате компании «Парк Инвест», «Гардарика» и некоторые предприниматели были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Картельный сговор был обнаружен в ходе торгов по выполнению проектно-изыскательских работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и ХМАО. ФАС уже начала расследование данного дела и, если будет установлена вина компаний, им будут назначены штрафы.

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