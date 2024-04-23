ФАС выявила картельный сговор при реализации нацпроектов на 2,8 млрд рублей

Картельный сговор был обнаружен в ходе торгов по выполнению проектно-изыскательских работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и ХМАО. ФАС уже начала расследование данного дела и, если будет установлена вина компаний, им будут назначены штрафы.